أعضاء من مجلس الأمة في مهمة حقوقية

شارك أعضاء عن مجلس الأمة ضمن وفدٍ مشترك بين غرفتي البرلمان في اجتماع لجنة الشؤون السياسية والأمن وحقوق الإنسان التابعة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

وحسب بيان للمجلس، فإن الاجتماع عقد بالعاصمة القبرصية، نيقوسيا، حيث أن "الوفد يتكون من كل من سماعيل المكرطار، عضو مجلس الأمة، ورزقي مقران، عضو مجلس الامة.

وحسب نقدفس المصدر، فقد تضمن جدول أعمال الاجتماع بندا أساسيا، وهو مناقشة تطور الأوضاع في المنطقة الأورومتوسطية، من حيث تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية، وآثارها على الأمن الغدائي والطاقوي على دول المنطقة.

واضاف نفس المصدر، بأنه قد استمع أعضاء اللجنة المشاركون لعرض وزير الشؤون الخارجية القبرصي حول السياسة الخارجية لقبرص مع دول حوض المتوسط.