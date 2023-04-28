تعليمات جديدة لشركة النقل بالسكك الحديدية

قام المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عاج بوعوني، رفقة إطارات من المديرية العامة، بزيارة إلى الناحية السككية لوهران، وذلك مساء اليوم السبت 29 أفريل 2023.

وحسب بيان للشركة، فقد تم تفقد المحطة المركزية لمدينة وهران وكذا مستودع الجر، والقاعدة اللوجستية لوهران التابعة لفرع الشركة المتخصص في الحلول اللوجستية "رايل لوجستيك" والتي تتضمن عدة مشاريع منها قاعدة للحاويات وقاعدة لوجستية لتخزين المواد الخطيرة.

وأضاف نفس المصدر، بأن المدير العام التقى بإطارات وعمال مختلف المصالح حيث اطلع على ظروف العمل وكذا المشاكل والصعوبات التي تواجههم في أداء مهامهم.

كما "أسدى المدير العام خلال هذه الزيارة تعليمات بضرورة تجند الجميع من أجل تطوير نشاطات الشركة وتحسين الخدمات التي تقدمها لزيائنها سواء في مجال نقل المسافرين أو نقل البضائع".