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البويرة: وفاة المجاهد على درافلي

مجتمع
29 افريل 2023 ()
البويرة : سمير قميري
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ورى الثرى مساء اليوم بقرية العليا بإقليم بلدية عين بسام ب23 كلم جنوب غرب مقر ولاية البويرة جثمان المجاهد علي درافلي .
الفقيد من مواليد 1930 شارك في صفوف جبهة التحرير الوطني من اجل تحرير الجزائر من الاستعمال الفرنسي، القي القبض عليه بإحدى المعارك وسجن بسور الغزلان وحكم عليه بالإعدام ،
الفقيد اصيب قبل ثلاث سنوات بمرض ألزمه الفراش ليفارق الحياة اليوم عن عمر يناهز ال 90 سنة.
وحضر مراسيم تشيع جثمان الفقيد والي الولاية رفقة السلطات العسكرية والامنية و السلطات المحلية لبلدية عين بسام وجمع غفير من السكان.

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