البويرة: وفاة المجاهد على درافلي



ورى الثرى مساء اليوم بقرية العليا بإقليم بلدية عين بسام ب23 كلم جنوب غرب مقر ولاية البويرة جثمان المجاهد علي درافلي .

الفقيد من مواليد 1930 شارك في صفوف جبهة التحرير الوطني من اجل تحرير الجزائر من الاستعمال الفرنسي، القي القبض عليه بإحدى المعارك وسجن بسور الغزلان وحكم عليه بالإعدام ،

الفقيد اصيب قبل ثلاث سنوات بمرض ألزمه الفراش ليفارق الحياة اليوم عن عمر يناهز ال 90 سنة.

وحضر مراسيم تشيع جثمان الفقيد والي الولاية رفقة السلطات العسكرية والامنية و السلطات المحلية لبلدية عين بسام وجمع غفير من السكان.