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حجز كمية من اللحوم غير المراقبة مواجهة للتسويق

مجتمع
29 افريل 2023 ()
البويرة : سمير قميري
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تمكن أفراد المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بالبويرة من حجز 1 قنطار من اللحوم الحمراء كانت مجزأة و مهيأة للتسويق دون الخضوع الى المراقبة الطبية .

وحسب بيان المجموعة الأقليمية للدرك الوطني بالبويرة أنه تواصل الوحدات تنفيذ مخطط عمل قائد المجموعة والمتعلق ، بحماية المستهلك وقمع الغش ، من خلال جملة الإجراءات والتدابير المتمثلة في وضع تشكيلات أمنية ثابتة ومتحركة لمختلف الوحدات العملياتية ، بالإضافة إلى مداهمة أوكار الجريمة المعروفة بولاية البويرة ، أسفرت النتائج عن حجز حوالي 01 قنطار من لحوم بقر مجزأ ومهيأ لغرض التسويق دون خضوعه للمراقبة البيطرية.

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