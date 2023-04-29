حجز كمية من اللحوم غير المراقبة مواجهة للتسويق

تمكن أفراد المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بالبويرة من حجز 1 قنطار من اللحوم الحمراء كانت مجزأة و مهيأة للتسويق دون الخضوع الى المراقبة الطبية .

وحسب بيان المجموعة الأقليمية للدرك الوطني بالبويرة أنه تواصل الوحدات تنفيذ مخطط عمل قائد المجموعة والمتعلق ، بحماية المستهلك وقمع الغش ، من خلال جملة الإجراءات والتدابير المتمثلة في وضع تشكيلات أمنية ثابتة ومتحركة لمختلف الوحدات العملياتية ، بالإضافة إلى مداهمة أوكار الجريمة المعروفة بولاية البويرة ، أسفرت النتائج عن حجز حوالي 01 قنطار من لحوم بقر مجزأ ومهيأ لغرض التسويق دون خضوعه للمراقبة البيطرية.