CAN U17: Victoire méritée pour l'Algérie

L’Algérie U17 a réussi ce samedi soir à battre la Somalie lors du match d’ouverture de la CAN U 17 disputée au stade Nelson Mandela et s'est imposée (2-0).

Les coéquipiers de Anatof, auteur d’un doublé, ont d’emblée opté pour l’attaque à outrance et se sont rués vers l’attaque en vue de trouver la faille.

Les cadets algériens ont manqué de peu l'ouverture du score à la 15° suite à l'attaque de Yanis Ferhat Delaveau, mais leurs efforts vont vite être récompensés à la 21′ quand Abdarahim Abdalla commet une bévue monumentale, Anatof dribble le gardien et inscrit le premier but de la rencontre pour l'Algérie.

En seconde mi-temps, l’attaquant de l’Académie FAF, Zyad Boultaief profitait d’une remise sur corner aggrave le score pour inscrire un second but (2-0, 52e).