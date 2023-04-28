ماسك يعتزم إطلاق خاصية الدفع لقراءة مقالات على تويتر

أعلن إيلون ماسك، أمس السبت، عن خطة لمنصة تويتر تسمح لناشري الوسائل الإعلامية بتقاضي مقابل من المستخدمين، على أساس قراءة كل مقالة على حدة وبنقرة واحدة.

وقال رجل الأعمال الملياردير على تويتر: "هذا يمكن المستخدمين الذين لم يشتركوا شهرياً بدفع بديل أعلى مقابل قراءة كل مقالة بشكل عابر"، مضيفاً "يجب أن يشكل هذا مكسباً رئيسياً للمؤسسات الإعلامية والجمهور على حد سواء".

وأضاف أن الخطة ستبدأ بالظهور الشهر المقبل، لكنه لم يعط تفاصيل عن الأسعار بشكل دقيق أو النسبة التي ستتقاضاها منصة تويتر. ويأتي هذا الإعلان بينما يكافح ماسك لجعل تويتر مربحا وسط خطط مثيرة للجدل.

هذا وتكافح المؤسسات الإعلامية منذ مدة طويلة لوضع خطط اشتراك تعود عليها بما يغطي تكاليف تشغيلها، رغم اعتياد القراء على الأخبار المجانية على الإنترنت.