التدافع يودي بحياة مشجعة مغربية

أكدت وسائل إعلام مغربي مختلفة، أن مشجعة لقيت مصرعها بمحيط ملعب محمد الخامس الرياضي خلال مباراة جمعت بين الرجاء والأهلي المصري في إياب ربع نهائي أبطال إفريقيا.

و وفق " سكاي نيوز " عربية ، فإنه حسب مصادر مطلعة فإن المشجعة من مدينة المحمدية أصيبت بغيبوبة خارج المدرجات إثر التدافع والازدحام الكبيرين قبل انطلاق المباراة، وتم نقلها على وجه السرعة الى مستشفى مولاي يوسف لتلقي العلاج، لتفارق الحياة في ذات المستشفى.

وتم فتح تحقيق من طرف الجهات الأمنية لمعرف ملابسات وأسباب الوفاة. ومن جهته موقع " العربي الجديد "، نقل تصريحات حصرية لعضو لجنة تنظيم الملعب كريم لكلايبي، الذي أكد أن المشجعة نورا (لم يذكر اسمها الكامل)، البالغة من العمر 29 سنة، توفيت نتيجة تدافع وازدحام عند إحدى بوابات ملعب محمد الخامس.

وشهدت عملية دخول الجماهير الرجاوية إلى الملعب فوضى عارمة وتدافعاً بين المناصرين، في مشهد شبيه بالذي شهدته مباراة الوداد الرياضي وسيمبا التنزاني، الجمعة، لكن لحسن الظن لم يخلف حدثاً مأساوياً.

وأرجع المصدر ذاته أسباب الوفاة إلى تزوير عدد كبير من التذاكر، وبشكل غير مسبوق، ما فسح المجال لحضور جماهير بأعداد غفيرة، حيث قال: "لم نستطع ضبط عدد الجماهير بسبب تزوير التذاكر، بعدما حصل العديد من المناصرين على التذاكر من بعض الجهات المقربة، ما ساهم في الفوضى والازدحام، الذي أدى إلى وفاة مشجعة في مقتبل العمر".

يذكر أنّ نادي الرجاء الرياضي، قد غادر مسابقة دوري أبطال أفريقيا، بعد اكتفائه بالتعادل السلبي أمام فريق الأهلي المصري، علماً أنّ مباراة الذهاب انتهت لفائدة الأهلي المصري بهدفين دون رد في استاد القاهرة.