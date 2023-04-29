البويرة: 17 جريحا في حادث مرور بالطريق السيار

نجم صباح اليوم عن اصطدام تسلسلي لحافلتين وشاحنتين بالطريق السيار شرق غرب اتجاه قسنطينة بعد مخرج نفق عين شريكي إصابة 17 شخصا تتراوح أعمارهم مابين 18 و48 سنة اسعفوا وحولوا إلى مستشفى البويرة.

وحسب الملازم الاول يوسف عبدات المكلف بالإعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية لولاية البويرة "تدخلت اسعافاتنا على الساعة 00سا30د من أجل حادث مرور على مستوى الطريق السيار شرق غرب اتجاه قسنطينة مخرج نفق عين شريكي بلدية جباحية، الحادث يتمثل في اصطدام تسلسلي ل 04 مركبات "حافلتين و شاحنتين" خلف الحادث 17 جريح تتراوح أعمارهم بين 18 سنة و 48 سنة تم اسعافهم ونقلهم إلى مستشفى محمد بوضياف بالبويرة ."

هذه وقد تدخلت مصالح الدرك الوطني من اجل تسهيل حركة المرور و فتح تحقيق في الحادث.