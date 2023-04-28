توسيع التعاون بين الجزائر وتونس في هذا المجال

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أنه تم الاتفاق بين الجزائر وتونس على توسيع التعاون الثنائي للاستفادة من تجارب البلدين في مجالات الصحة والسلامة في العمل والشغل والعلاقات المهنية.

وخلال إشرافه على إحياء اليوم العالمي للصحة والسلامة في العمل بالجزائر العاصمة،أمس السبت ، بحضور وزير الصحة، عبد الحق سايحي، والبروفسور كمال صنهاجي، رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي، أوضح الوزير أنه "تم الاتفاق على توسيع مجالات التعاون بين المعهد التونسي للصحة والسلامة المهنيتين والمعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية والمعهد الوطني للعمل"، وهذا "تدعيما للبرنامج التنفيذي لبروتوكول التعاون المشترك بين الجزائر وتونس في مجال العمل والعلاقات المهنية للسنوات 2022-2024".

وأضاف الوزير أن هذا التعاون يهدف إلى الاستفادة من تجارب البلدين في مجال الصحة و السلامة المهنيتين وكذا في مجال الشغل والعلاقات المهنية، لاسيما في مجال تكوين مفتشي العمل في الوقاية من الأخطار المهنية.