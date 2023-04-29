اتحاد الجزائر لتأكيد تفوقه والإقتراب من حلمه

يستقبل سهرة اليوم الأحد، نادي الجيش الملكي المغربي ضيفه اتحاد الجزائر، بداية من الساعة الثامنة، بملعب مولاي عبد الله بالرباط وذلك لحساب مباراة إياب من الدور ربع نهائي كأس الكاف.

ويسعى نادي سوسطارة، لتأكيد تفوقه في لقاء الذهاب عندما دك شباك الضيوف بهدفين حملا توقيع كل من سعدي رضواني وزين الدين بلعيد.

وقال المدرب عبد الحق بن شيخة بخصوص اللقاء المرتقب:" في المباراة الأولى كان لدي بعض الوقت حتى أعرّف بنادي الجيش المغربي للاعبي الاتحاد لأن هناك من لا يعرف جيدا المنافس خاصة ممن يمتلكه من الناحية الفردية والجماعية".

وأضاف:" اليوم اللاعبين يعرفون بعضهم جيدا وكلا الفريقين كتاب مفتوح، وأنا هنا فقط من أجل تصحيح ما يجب تصحيحه، جماهير الجيش الملكي شغوفة بفريقها وهذا معروف في شمال إفريقيا، والأمر نفسه مع جماهيرنا التي قدمت المساعدة بملعب الخامس جويلية".

و أردف:" المباراة متكافئة 50/50 ، وهناك منطق في كرة القدم وأنا أعي جيدا كيف ستكون الأجواء ولاعبو الاتحاد إعتادوا على اللعب أمام 50 ألف أو 60ألف مشجع".

وختم:" أتمنى أن تجرى المواجهة في روح رياضية عالية، والأفضل من سيكون من نصيبه الفوز والتأهل". من جهته أكد فيرناندو دا كروز، مدرب الجيش الملكي، صعوبة مواجهة الاتحاد، وقال دا كروز، في مؤتمر صحفي: "سنكون مطالبين بتجاوز حاجز الهدفين، لذلك علينا أن نكون في قمة مستوانا، ونغامر دون التأثير على توازننا".

واعترف دا كروز أنه سيواجه فريقا جيدا يعتمد على المرتدات الهجومية.

وأضاف: "كل لاعب من الجيش يجب أن يكون مقتنعا بما ينتظره في المباراة، لقد أكدت لهم أنه بإمكاننا التأهل".

وأوضح فيرناندو في تصريحات لـ " كورة "، بأن زكرياء فاتي لا يتدرب مع المجموعة ولن يكون حاضرا في مواجهة اليوم. وأكد أن لاعبه بحاجة للراحة بعد الضغط الذي تعرض له عقب مباراة الذهاب التي انهزم فيها الفريق المغربي من اتحاد الجزائر 2-0.

وكان فاتي قد أخطأ في المباراة وتحمل مسؤولية الهدف الأول من تمريرة خاطئة. وتعرض فاتي لضغط كبير من جمهور الفريق، لذلك كان من مصلحته أن يرتاح، وفقا لتأكيد المدرب الفرنسي. يذكر، أن الجماهير الجزائرية التي تنقلت إلى المغرب والتي ستكون حاضرة لمساندة أصحاب اللونين الأحمر والأسود يمكنها الدخول إلى الملعب مجانا من خلال إظهار جواز السفر.