السودان : ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات

أعلنت نقابة أطباء السودان ارتفاع عدد القتلى المدنيين إلى 425 والمصابين إلى 2091 منذ بداية المواجهات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني.

جاء هذا في بيان نشرته النقابة اليوم الأحد، عبر حسابها بموقع فيسبوك التابع لشركة "ميتا". وقال البيان: "ما زالت الاشتباكات جارية بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة لليوم الخامس عشر على التوالي، والتي أسفرت عن مزيد من الضحايا".

وأضاف البيان: "ارتفع عدد الوفيات منذ بداية الاشتباكات لــ 425 حالة وفاة بين المدنيين، و2091 حالة إصابة بين المدنيين." وتجددت الاشتباكات بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وقوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، يوم السبت، رغم الهدنة التي تم إعلانها بين الطرفين يوم الخميس الماضي. وكان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد أعلنا، الخميس الماضي، الموافقة على تمديد الهدنة التي انتهت يوم الجمعة 72 ساعة إضافية.