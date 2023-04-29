إيقاف 66 شخصا عقب أحداث مباراة الترجي والشبيبة

كشفت اليوم الأحد، إذاعة " موزاييك أف أم " التونسية، وفقا لمصدرها الخاص أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، أذنت لأعوان الشرطة العدلية بمقرين بالاحتفاظ بـ 66 شابا، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدها ليلة أمس ملعب حمادي العقربي برادس، بمناسبة احتضانه مقابلة للترجي الرياضي ضدّ شبيبة القبائل.

وحسب المصدر القضائي المطّلع، فقد شملت قرارات الاحتفاظ بـ 48 شخصا أعمارهم فوق 18 عاما نسب إليهم رمي الحجارة وإحداث الشغب وإضرام النار داخل الملعب، بالإضافة إلى 12 قاصرا تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما، كما تقرّر الاحتفاظ مدّة 48 ساعة قابلة للتمديد بستّة أشخاص آخرين من أجل تدليس بطاقات دخول ومسك سلاح أبيض دون ترخيص وحيازة مواد مخدرة.

يذكر أن اللقاء الذي يدخل ضمن منافسة رابطة أبطال إفريقيا ، شهد مواجهات بين الأمن وجماهير، وإطلاق الغاز المسيل للدموع، وأخر إنطلاق الشوط الثاني للمباراة و عمّت حالة من الفوضى بالمدارج، وتسبّب إلقاء الشماريخ في اشتعال النيران بجانب المنعرج الجنوبي لملعب رادس، وتدخّلت وحدات الحماية، بعد دقائق، لإخماد النيران.