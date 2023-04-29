دوليون يسوّقون صورا "سوداء" عن انضباط اللاعب الجزائري

عاد عدد من اللاعبين الجزائريين النشطين في البطولة الفرنسية، والمصنفين كدوليين، لرسم صورة سيئة عن أبناء جلدتهم خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية، واضعين أنفسهم كأطباق دسمة على موائد الرأي العام الرياضي الوطني أو الدولي، خاصة أن ما بدر من هؤلاء يؤشر على نقص كبير في الانضباط، ولا يمت بصلة إلى الرياضة ولا إلى الاحترافية التي ينبغي على كل رياضي دولي الالتزام بحذافير متطلباتها.

ويكون العديد من اللاعبين الجزائريين بتصرفاتهم الطائشة قد أفسدوا تلك الصور الرائعة التي صنعها من سبقوهم للعب في الملاعب الفرنسية، وهنا وجب الاشارة إلى نجم باريس سان جيرمان مصطفى دحلب، وقبله رشيد مخلوفي وزيتوني وآخرون.. مع أن لاعبين من طينة موسى صايب وعبد الحفيظ تسفاوت وحتى صايفي وبن عربية لم يقصروا في رسم صور رائعة عن ذلك اللاعب الجزائري المهاري والمنضبط، رغم ما كان يشاع عن بعض هؤلاء لأجل تشويههم دون جدوى.

بلايلي يبصم على "مسيرة سوداء" في النوادي الفرنسية

وكان ابن "الباهية" يوسف بلايلي قد عاد مجددا ليصنع "الحدث السلبي" في نادي أجاكسيو النشط في الدوري الفرنسي، وكأنه يجر من آمن بقدراته إلى الندم على الموافقة على ضمه إلى هذا الفريق، خاصة أن الدولي الجزائري يبقى ضمنيا مدينا لمسيّري النادي "الكورسيكي" بالنظر إلى المجهودات التي بذلها هؤلاء لضم بلايلي في عز الأزمة التي كان يمر بها مع فريقه السابق بريست، قبل انقضاء مرحلة ذهاب الموسم الجاري.

وتستند حيثيات الأزمة الأخيرة على غيابات متكررة وغير مبررة لصاحب القميص رقم 10 عن تدريبات فريقه، وذلك للمرة الثانية تواليا في أقل من 3 أسابيع، مع أن آخر حلقات المسلسل تعود إلى يوم الثلاثاء الأخير 25 أفريل 2023، أي فترة وجيزة بعد مشاركة اللاعب الجزائري أساسيا ضد ناديه السابق بريست، وهو ما لم يرُق لإدارة النادي "الكورسيكي" التي أعلنت يوم الجمعة عبر بيان رسمي إدانتها بأقوى العبارات للأفعال غير المحترفة وللتصرف غير اللائق للاعب بلايلي تجاه جماهير الفريق، وعزمها اتخاذ إجراءات تأديبية في حق اللاعب بعد غيابه عن استئناف التدريبات بعد مباراة بريست.

ويبقى أكبر ما حز في أنفس مسيري نادي جزيرة "كورسيكا" مؤخرا هو عملهم الجماعي على احتواء أزمة غياب اللاعب عن تدريبات الفريق، وعدم التحاقه خلال التاريخ المتفق عليه مع منتصف الشهر الجاري، إلى درجة وُصفت فيه إدارة أجاكسيو بـ "المتعاونة" مع لاعبها المدلل، ما أحدث جدلا كبيرا خاصة بعد انضمام مدرب الفريق إلى قائمة المدافعين عن بلايلي، بعد أن عمل التقني أوليفييه بانتالوني على حماية لاعبه من سهام الصحافة الفرنسية حين صرح بعد مباراة بريست بأن "يوسف لاعب مهم جدا في فريقه".

وكانت إدارة نادي أجاكسيو قد أصدرت قبل تلك الفترة بيانا رسميا تؤكد من خلاله "إقدامها، بدءا من تاريخ 28 مارس 2023، على منح فترة راحة إضافية إلى لاعبها يوسف بلايلي بسبب إصابته في العضلة المقربة"، قبل أن تشعر الطاقم الرياضي والطبي بمتابعة رعاية اللاعب الذي عاد لاحقا بـ48 ساعة متأخرا عن الموعد المتفق عليه، حين وجد بانتالوني والمنسق الرياضي يوهان كافالي في استقباله.

وكان يوسف يتعامل مع "الضوضاء"، التي كانت تُحدثها بين الفينة والأخرى غياباته غير المبررة عن مواعيد العمل، بنشر أخبار عبر حسابه على "إنستغرام"، على غرار ما فعله يوم 16 أفريل حين كتب "بالنسبة للذين يسألونني عن سبب غيابي في اللقاء الأخير، أقول لهم إنني مازلت مصابا، وسأعود الأسبوع القادم إن شاء الله"، وهي المعطيات التي كانت إدارة الفريق "الكورسيكي" تتعامل معها بـ "إيجابية"، قبل أن يبلغ السيل الزبى مؤخرا ويقرر نادي أجاكسيو المرور إلى الإجراءات "الردعية" ضد اللاعب، بعد أن تكون ربما قد تيقنت من وجود نقص كبير في التزام اللاعب حيال واجباته في الفريق.

يُذكر أن يوسف بلايلي هو صاحب أعلى راتب في فريق أجاكسيو بـ35 ألف أورو شهريا، وهو ما يعكس أهميته في النادي والآمال التي كانت معلقة عليه من قبل إدارة الفريق والجماهير، لأجل ضمان البقاء في الرابطة الأولى الفرنسية، دون جدوى، بحكم أن النادي الكورسيكي مرشح بقوة للهبوط إلى الدرجة الثانية مع نهاية الموسم الجاري، بالنظر لاحتلاله الصف 19 بـ22 نقطة، وتواجده على بعد أكثر من 10 نقاط من أول الناجين من جحيم السقوط.

شتّي في عين الإعصار.. ومسيرته الاحترافية على فُوّهة بركان

عادت المصائب لتتوالى الواحدة تلو الأخرى مؤخرا على رأس اللاعب الدولي الجزائري النشط في أنجي الفرنسي إلياس شتي، بعد أن كشفت إدارة الترجي الرياضي التونسي في بلاغ رسمي تلقيها برقية صادرة عن لجنة المنازعات التابعة لـ "الفيفا"، تؤكد فيها فصلها في قضية اللاعب الجزائري المذكور بتغريمه ما يعادل 970 ألف يورو (ما يناهز 20 مليار سنتيم بالعملة الوطنية) مع غرامات التأخير، على أن يمنع ناديه الفرنسي الحالي "أنجي" النشط في دوري الدرجة الأولى من تسجيل لاعبين جدد خلال فترتي تسجيل متتاليتين، مع إلزام النادي بالتضامن مع اللاعب ومساعدته على تسديد المبلغ المذكور.

ويأتي قرار لجنة المنازعات الناتج عن شكوى تقدم بها النادي التونسي بعد رحيل اللاعب الجزائري دون موافقة ناديه السابق بعد حوالي 3 أسابيع من إصدار القضاء الفرنسي حكما، بتاريخ 6 أفريل، يقضي بسجن إلياس شتي 4 أشهر سجن غير نافذ، بخصوص القضية التي تعود إلى شهر ديسمبر 2022 بعد شكوى أودعتها ضده فتاة تتهمه فيها بالاعتداء عليها خلال فترة لعب كأس العالم.

ويعد خريج مدرسة اتحاد عنابة الذي لعب أيضا لاتحاد الشاوية وشبيبة القبائل، قبل خطفه من الترجي التونسي، من اللاعبين المتألقين الذين برزوا بشكل لافت للانتباه في كأس العرب التي تُوج بلقبها "الخضر" في قطر شهر ديسمبر 2021، وهو ما جعله محل إشادة واهتمام من الناخب الوطني جمال بلماضي الذي لم يتوان في استدعاء اللاعب إلى المنتخب الأول، قبل أن يخرج ابن عنابة عن الإطار ويدخل في متاهات لا تمت إلى الاحتراف والانضباط بصلة فوق الأراضي الفرنسية، مع أن اللاعب سبق إلى ذلك العديد من أقرانه من أبناء الجيل الحالي، على غرار خرّيج مدرسة نادي بارادو الملالي وآخرين، ما جعل البعض يعلق بأن الملاعب الفرنسية "مقبرة للاعبين الشبان الجزائريين"، رغم أن الواقع يؤكد غير ذلك، مع حالات للاعبين جزائريين يبصمون حاليا على مسارات كروية رائعة، في صورة هشام بوداوي وآخرين.