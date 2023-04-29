بوغالي يستقبل رئيس المجلس الوطني لجمهورية زمبابوي

حل في ساعة متأخرة من ليلة السبت بالجزائر، رئيس المجلس الوطني لجمهورية زمبابوي، جاكوب موديندا وذلك في إطار زيارة رسمية تدوم الى غاية يوم الجمعة القادم، حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان للمجلس الشعبي الوطني.

و جاء في البيان : "حل في ساعة متأخرة من ليلة السبت 29 أفريل 2023 بمطار هواري بومدين الدولي جاكوب موديندا، رئيس المجلس الوطني لجمهورية زمبابوي وذلك في إطار زيارة رسمية إلى الجزائر تدوم إلى غاية الجمعة 5 ماي القادم".

و كان في استقباله إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني والذي كان قد وجه له دعوة رسمية للزيارة في إطار توطيد العلاقات المتميزة التي تجمع بين المجلسين والتي تعكس روابط الصداقة المتجذرة بين الجزائر وزمبابوي".

و أشار المصدر ذاته الى أن الزيارة "ستكون سانحة لتعزيز العلاقات الممتازة التي تجمع البلدين منذ عقود، كما ستكون سانحة لبحث وتدارس آليات ترقية التعاون المشترك في المجالات المختلفة وبذل المزيد من الجهد للارتقاء به إلى مستوى العلاقات الثنائية الجيدة".

و للتذكير سيجري موديندا خلال إقامته بالجزائر، محادثات مع رئيسي غرفتي البرلمان كما سيعقد لقاءات عديدة مع كبار المسؤولين في الدولة.