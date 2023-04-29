أمن العاصمة يوجه نداء للجمهور

وجّهت مصالح أمن ولاية الجزائر نداء للجمهور، بشأن الشخص الظاهر في الصورة مشتبه فيه في قضية نصبب واحتيال،

وأوضح بيان لذات المصالح عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك" اليوم الأحد ، أنه " طبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية وعملا بالإذن النيابي الصادر عن وكيل الجمهورية ببئر مراد رايس ، تنهي المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة للأمن الوطني ، إلى علم المواطنين أنه تم توقيف الشخص المدعو " س- أ-ل" مشتبه فيه في قضايا نصب كان يستهدف أصحاب المحلات التجارية ، بعد رش ضحاياه بمادة سائلة .

في هذا الصدد، وجّهت مصالح أمن ولاية الجزائر نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية للسالف الذكر، التقرب إلى المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة أو الى أقرب مقر للشرطة عبر التراب الوطني .