أي عقوبة تنتظر الترجي التونسي؟

كشف مصدر بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم ،حقيقة تطبيق عقوبة حرمان جماهير الترجي التونسي من حضور مباراتين، قبل مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال مصدر بالكاف في تصريحات خاصة لـ " كورة " : "ننتظر تقرير حكم ومراقب المباراة، وإذا ما أثبت إدانة جماهير الترجي، سيتم توقيع العقوبات بكل تأكيد". وتابع: "لكن العقوبة التي وقعها كاف في وقت سابق على الترجي، بعد مواجهته مع الأهلي في 2021، تم تطبيقها بالفعل على جماهير النادي التونسي".

وأوضح المصدر: "واقعة الشغب تكررت من جماهير الترجي في مواجهته مع النجم الساحلي في النسخة الماضية من دوري الأبطال، خلال شهر مارس من عام 2022".

و واصل حديثه : "قرر الكاف وقتها تطبيق عقوبة الحرمان من الجمهور مباراتين على الترجي، والتي سبق وأوقف تنفيذها في عقوبات لقاء الترجي والأهلي". وأضاف المصدر ذاته : "الترجي وقتها خاض لقائي شباب بلوزداد في الدور ربع النهائي من دوري الأبطال بدون جماهير".

وختم: "في حال صدور عقوبات ضد الترجي بعد أحداث شبيبة القبائل، ستكون منفصلة عن العقوبات السابقة". من جهته موقع " العربي الجديد"، كشف أن نادي الترجي التونسي مهددا بعقوبات قاسية.

و وفق مصدر من داخل نادي الترجي، خيّر عدم الكشف عن هويته، في حديث لـ"العربي الجديد"، الأحد، أنهم باتوا متأكدين من مواجهة عقوبات ثقيلة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بسبب هذه الأحداث.

وزداد المصدر نفسه، أن الترجي ربما سيكون محروما من جماهيره في عدد من المباريات، أولها مواجهة الأهلي المصري يوم 12 أو 13 ماي، في الدور نصف النهائي للمسابقة، فيما بات من المؤكد أن يسلط "كاف" غرامة مالية على الترجي.

يذكر أنه سبق أن عاقب " الكاف "، الترجي بحرمان جمهوره 4 مباريات من الحضور، منهم مباراتين مع إيقاف التنفيذ، بحيث يتم تطبيقها، حال تكرار واقعة الشغب من جماهير الترجي خلال عامين من توقيع العقوبة الأولى.

وبالفعل وقع الكاف، عقوبة على الترجي بعد أحداث الشغب في مباراة الأهلي، بذهاب الدور نصف النهائي من نسخة دوري الأبطال في 19 من جويلية 2021.

ووقع الكاف عقوبات على الترجي في هذه المباراة بسبب أحداث الشغب من جانب الجماهير، والتي تسببت في تعطل انطلاق المباراة لمدة ساعة.