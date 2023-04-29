هذا ما سيناقشه مجلس الوزراء اليوم

يترأس اليوم، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اجتماعا لمجلس الوزراء يتطرف فيه لعدة ملفات.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية "يترأس في هذه الأثناء السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء يتناول مشاريع قوانين، تتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي للاستثمار، وتنظيم مهنة المحضر القضائي، بالإضافة إلى عرض يخص التدابير الاحتياطية لمواجهة الحرائق، في فصل الصيف، وآخر متعلق بالحماية الاجتماعية لمهنيي الصيد البحري."