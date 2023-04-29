الكشف عن إجراء جديد لمكافحة المخدرات

كشف مدير التعاون الدولي بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، القاضي داودي، اليوم الأحد، في تصريح للاذاعة الوطنية، عن إنشاء فهرس وطني للوصفة الطبية، وهو إجراء جديد سيسمح بتتبع مسار الوصفة الطبية والتأكد من صحتها، على أن تكون تحت تصرف الأطباء، الصيادلة، الضبطية القضائية والجمارك.

وشدّد المتحدث على ضرورة التزام الصيادلة بالإخطار عن كل وصفة طبية مشكوك فيها، ولا تتماشى مع المعايير القانونية والتنظيمية .

وفيما يخص تعزيز التعاون الدولي، انتهى داودي إلى أنّه تمّ إقرار مادة تسليم المراقب وهذا سيسمح بمتابعة مسار شحن المخدرات والمؤثرات العقلية التي تجتاح بلادنا، ومن ثمّ التوصلّ إلى تفكيك رؤوس هذه الشبكات.

وركّز داودي على أنّ التصدي لآفة المخدرات الخطيرة موضوع يخص كل فئات المجتمع، وكل القطاعات الوزارية وسائر مؤسسات الدولة وجمعيات المجتمع المدني. وأوضح المتحدث أنّه من الأهداف الأساسية للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، التنسيق بين كل القطاعات للوصول إلى توحيد الرؤية .

وأضاف ضيف الصباح أنّه من المهام الرئيسة للديوان هو السهر على إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية لمكافحة المخدرات، والتعاون مع جميع القطاعات المعنية بكبح هذه الآفة .