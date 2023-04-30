نتائج التحقيق الابتدائي بشأن جريمة سوق أهراس

أفضت نتائج التحقيق الابتدائي الذي باشرته مصالح الأمن في حادثة قتل 04 موظفيها اليوم بدائرة أم العظائم ولاية سوق أهراس، إلى وجود مؤشرات مادية.

ووفق بيان لذات المصالح، جاء فيه "تعلم المديرية العامة للأمن الوطني، أن التحقيق الابتدائي الذي باشرته مصالحها المختصة اليوم بقيادة المفتش العام للمصالح، ومدير الشرطة القضائية، وتحت إشراف السلطات القضائية المحلية، في حادثة قتل 04 موظفيها صبيحة اليوم بدائرة أم العظائم ولاية سوق أهراس، أفضت إلى وجود مؤشرات مادية بأن الأمر يتعلق بجريمة قتل عمدي".

وأضافت مصالح الأمن أن التحقيق متواصل في قضية الحال.