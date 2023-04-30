الفريق أول شنقريحة : التلاحم بين الشعب وقيادته هو الضمان الوحيد للحفاظ على أمن بلادنا

قام الفريق أول السعيد شنقريحة ، اليوم الأحد ، بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الخامسة.

وأكد الفريق أول سعيد شنقريحة ، خلال لقاءات عقدها مع إطارات ومستخدمي الناحية على أن التلاحم الأبدي بين الشعب الجزائري وقيادته الوطنية المخلصة ومؤسساته الدستورية هو الضمان الوحيد للحفاظ على امن واستقرار بلادنا.

كما شدد الفريق أول شنقريحه على ان الشعب الجزائري شعب أصيل شحذته المحن والتجارب ويملك من القيم والمبادئ والارادة والطموح ما يؤهله لأن يواصل مسيرة التقدم والتطور والتنمية.

وأسدى الفريق أول سعيد شنقريحة جملة من التوجيهات والتوصيات تتعلق بضرورة مواجهة جهود التحضير القتالي بكل جدية من اجل المحافظة على قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي على أعلى درجات الجاهزية العملية.