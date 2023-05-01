متى نحفظ الدرس؟

مجرّد إعلان الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم عن فتح الترشيحات لتنظيم "كان 2027"، حتى قبل حسم مكتبها التنفيذي هوية البلد الذي سيخلف غينيا لتنظيم "كان 2025"، يُعتبَر قطعا بأن هيئة الرئيس باتريس موتسيبي بصدد إيجاد مخرج لتفادي الإحراج الذي تفرضه ضرورة الاختيار بين الجزائر والمغرب.

تواجد "الكاف" بين المطرقة والسندان لم يدفعها ولو "قسرا" لاختيار موقف الحياد، فما تبرزه بعض القرارات "الظاهرة" والأخرى "الخفية" تقطع الشك باليقين من أن الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ترتكز على "أمل" قبول الجزائر بـ "البديل" وترك "الأصل" للمغرب، مثلما ترتكز "الكاف" على "مبدأ" تجنيب المغرب "العقاب" بنفس طريقة تجنيبها الجزائر لذلك.

وحين يتم الإعلان بأن الجزائر من بين البلدان التي أبدت نيتها في تنظيم "كان 2027" دون أن يكون المغرب، منافسها على تنظيم "كان 2025"، من بين المهتمين بطبعة "2027"، فذلك يقدّم مؤشرات قوية على أن "الكاف" تسير نحو رفع الحرج عنها بجعل "كان 2025" من نصيب المغرب و "كان 2027" من نصيب الجزائر، وهو طرح لا يمكن اعتباره "عادلا" طالما أن المبدأ يرتكز أساسا على جعل الجزائر "أولوية" لتنظيم الطبعة التي طلبتها مسبقا وتحوّلت إلى جدل كبير، على الأقل من منطلق المادة 23 من قانون تطبيق لوائح "الكاف" التي تجعل المغرب آخر المرشحين الذين يحق لهم تنظيم أية طبعة من "الكان"، باعتبار أنه تخلى عن "فرصته" في تنظيم طبعة حديثة، وذلك سنة 2015، بحجة وباء إيبولا.

ما يحدث على مستوى "الكاف"، من عدم معاقبة المغرب على عدم حضوره "شان" الجزائر قبل 3 أشهر، ثم تأكُّد أن "الرحلة المباشرة" لم تكن سوى حجة واهية من المغرب للدوس على إفريقيا ولـ "تسيييس" الموعد الرياضي، بعدما حضر الوفد المغربي إلى الجزائر للمشاركة في "كان" تحت 17 عاما برحلة "غير مباشرة" وعلى متن خطوط جوية غير الخطوط الملكية المغربية، يدفعنا اليوم دفعا إلى "نقطة نظام" للتأمل مليّا فيما يحدث على مستوى الهيئة الكروية الإفريقية، حتى نقتنع بأن عدم التواجد على مستوى المكتب التنفيذي لـ "الكاف" يجعل الجزائر بعيدة كل البُعد عن مصدر صناعة القرار، وذلك الغياب "المطوّل" يُفقدها أوراقا رابحة يستغلها اليوم "خصومها" ضدها، وقد استفاد هؤلاء، وهم يتبوءون مناصب مسؤولية في "الكاف" و "الفيفا"، من كل السّبُل لضمان "اللوبيينغ" الذي ترتكز عليه في النهاية خلفية اتخاذ أي قرار.

واللافت للانتباه أن الجزائر، البعيدة رياضيا عن سُدّة الحُكم في "الكاف"، نجحت إلى حدّ بعيد في "كسر" شوكة المغرب، رغم أن الأخير يعتبر من بين صنّاع القرار في الهيئة الكروية القارية، وما شعور "الكاف" بالحرج للفصل بين الجزائر والمغرب إلا دليل يؤكد بأن وزن الجزائر سياسيا واستراتيجيا في إفريقيا، وتحرك دبلوماسيتها للدفاع عن مصالح الجزائر كرويا، غطّى على التأثير المغربي في الهيئة الكروية الإفريقية.

وبالعودة إلى وضع الجزائر مع "الكاف" في العهد السابق والحالي، بين الملغاشي أحمد أحمد والجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، وبين الرئيس السابق للجزائر عبد العزيز بوتفليقة والرئيس الحالي للجزائر عبد المجيد تبون، فإن تسلسل الأحداث يبرز بوضوح تحوّل الجزائر من النقيض إلى النقيض في معادلة إفريقيا كرويا واستراتيجيا.. تحوُّلٌ من عهدٍ كانت فيه "الكاف" برئيسها الملغاشي في أحضان المغرب، إلى عهدٍ أصبحت فيه برئيسها الجنوب إفريقي تُراجع حساباتها مع الجزائر.

ولعل قدرة الجزائر، خلال الجمعية العامة لـ "الكاف" في أوت الماضي، على "إعلاء" صوتها وقول كلمتها وسط الأفارقة وبحضور المغرب، ومطالبة رئيس "الفاف" جهيد زفيزف وقتها بإلغاء مقترح قرار يهدف إلى غلق طريق العضوية أمام جمهورية الصحراء الغربية، والذي اقتُرح في عهد الرئيس الأسبق لـ "الفاف" خير الدين زطشي بالمغرب، أقوى دليل على أن الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، التي حظي رئيسها باتريس موتسيبي بشرف الاستقبال من طرف الرئيس عبد المجيد تبون، أصبحت تحترم الجزائر أكثر رغم عدم تمثيلها في المكتب التنفيذي لـ "الكاف".

وأمام هذا الدعم "الرسمي" والاهتمام "الكبير" من السلطة الجزائرية بالجانب الاستراتيجي للكرة الإفريقية والعالمية، فقد وجَب اليوم الاقتناع بأن الرئيس الجنوب إفريقي، الذي تُقاسِم بلادُه الجزائرَ الموقف من قضية الصحراء الغربية، يختلف تماما عن سابقه أحمد أحمد، بما يستدعي إلحاق الإرادة السياسية بضمان تواجدٍ على مستوى المكتب التنفيذي لـ "الكاف"، ومن ثمة غلق الطريق أمام الانتشار المغربي الذي بناه بعقود اقتصادية واتفاقيات تعاون مع الأفارقة.

ووجَب اليوم الاعتراف أيضا بأن "تغيير الأولويات" محليا أضحى مسألة حتمية للكرة الجزائرية على المستوى القاري والدولي، كون النظرة الاستشرافية والبراغماتية تجعلنا نجزم بأن تنحية رئيس "الفاف" السابق عمارة شرف الدين، أو على الأقل قبول رحيله ليكون "كبش فداء" نغطي به على فشل المدرب الوطني، كان خطأ جسيما.

وقد بيّنت التجربة وأثبت الواقع بأن عمارة شرف الدين أظهر من المواصفات ما يجعله الأقدر على استعادة الجزائر لهيبتها قاريا ودوليا على مستوى مصادر صناعة القرار للهيئات الكروية، بنفس الطريقة التي كان عليها في وقت سابق محمد روراوة، فالرجل (عمارة شرف الدين) نجح في ربط علاقات مع الأفارقة في ظرف سنة، منهم رئيس "الكاف" نفسه، وقد لفت شرف الدين الانتباه بفضل "الكاريزما" وبفضل مستواه العالي ومكانته أيضا في الجزائر، بصفته رئيسا مديرا عاما لأحد أكبر المجمعات الاقتصادية، بما شكّل وقتها أولى خطوات الجزائر للعودة بقوة على مستوى "الكاف"، وقدّم شرف الدين بفضل ذلك مؤشرات قوية على قدرته في المحافظة على مصالح الجزائر كرويا أمام أية تكتلات داخل الهيئة الكروية القارية.

وبعيدا عن تحديد البلد الذي سيحظى بتنظيم "كان 2025" و "كان 2027"، فإن أكثر ما يهم الجزائر من "التجاذبات" على مستوى "الكاف" هو المراهنة على "الشخصية الصحيحة" التي تضمن تبوّء الجزائر لمكانتها الحقيقية وسط الكبار، وتحقيق أهدافها الرياضية والاستراتيجية في القارة السمراء.