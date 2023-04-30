وفد من المتعاملين السياحيين الفرنسيين والإعلاميين بالهقار

يبدأ وفد من المتعاملين السياحيين الفرنسيين مرفوقين بإعلاميين من البلد نفسه، اليوم الأحد، برحلة إستكشافية إلى المناطق السياحية التي تزخر بها منطقة الأهقار بولاية تمنراست.

أفاد منظمو هذه الرحلة الترويجية أنّ 21 متعاملاً فرنسياً سيقومون بجولات استكشافية وترويجية للتعرف على المناطق السياحية التي تشتهر بها الأهقار على غرار "الأسكرام" وواحة "أوتول" وموقع "تابسا".

ويرافق هذا الوفد السياحي الفرنسي مجموعة من مؤطري هذه الرحلة الإستكشافية و الترويجية من المتعاملين السياحيين بالولاية و كذا إطارات من شركة الخطوط الجوية الجزائرية التي تساهم في مرافقة هذه المبادرة الترويجية. وأبدى عدد من أفراد هذا الوفد السياحي في انطباعات رصدتها وكالة الأنباء الجزائرية ومن بينهم سوبيال ريشارد بيار، وهو مسؤول أحد مجمعات وكالات المتعاملين السياحيين في فرنسا، "إعجابهم الكبير" بالمناظر الطبيعية الخلابة و المواقع التاريخية التي تزخر بها المنطقة التي تعد مناطق جذب سياحي بامتياز للسياح الفرنسيين.

وأشار المتعامل الفرنسي ذاته إلى أنّ هذه الرحلة "ستساهم في إعادة بعث النشاط السياحي بهذه المنطقة سيما وأن كل الظروف مهيأة من قبل المتعاملين المحليين في السياحة الصحراوية بما فيها توفر مرافق التخييم".

وأفيد أنّ المتعاملين الفرنسيين في السياحة ونظرائهم من المتعاملين المحليين لديهم "رغبة كبيرة في إبرام اتفاقيات شراكة وتعاون، وهو ما من شأنه تعزيز التبادلات والعلاقات الإقتصادية بين الطرفين" .

من جهته، أفاد المتعامل السياحي روبو لورون مارك أكسيل أنّ "الوجهة السياحية الجزائرية مفضلة لدى الفرنسيين، حيث أن مناطق الجنوب تزخر بمؤهلات سياحية كبيرة وتعد عامل جذب للسياح الفرنسيين"، مثمنا في ذات الوقت التدابير التي اتخذتها السلطات الجزائرية بخصوص التسهيلات في منح التأشيرات للراغبين في زيارة جنوب البلاد.