الإنتر يقرّب نابولي من لقب " الكالتشيو"

قلب اليوم الأحد، نادي إنتر ميلان الإيطالي تأخره بهدف دون رّد أمام ضيفه لاتسيو، إلى فوز مثير 3 - 1 وذلك لحساب المرحلة الـ32 لبطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبهذا الانتصار، ارتفع رصيد إنتر، المنتشي بصعوده للدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، إلى 57 نقطة، ليتقدم للمركز الرابع المؤهل للمسابقة القارية في الموسم المقبل، متفوقا بفارق الأهداف على ميلان وروما، صاحبي المركزين الخامس والسادس على الترتيب المتساويين معه في نفس الرصيد.

في المقابل، توقف رصيد لاتسيو، الذي تلقى خسارته السابعة في البطولة خلال الموسم الحالي والثانية على التوالي، عند 61 نقطة، ليبقي في المركز الثاني، بفارق 17 نقطة كاملة خلف نابولي، الذي يحلق في القمة.

وأصبح نابولي بحاجة للفوز في مباراة اليوم على ضيفه ساليرنيتانا ا بنفس المرحلة، للتتويج رسميا باللقب للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ موسم 1989 - 1990، وذلك قبل 6 مراحل على نهاية البطولة.