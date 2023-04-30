غليزان: سونلغاز تقوم بصيانة خطوطها

قامت مديرية توزيع الكهرباء والغاز لولاية غليزان بخلق 30 محولا كهربائيا عبر مختلف بلديات الولاية وخضوع 195 كلم من الشبكة الكهربائية لعملية صيانة إلى غاية نهاية الثلاثي الأول من العام الجاري كما سجلت تسع عمليات لتجديد الشبكة بطول 15 كلم وإنشاء 25 خطا رئيسيا من أجل تخفيف الضغط على الشبكة كما كانت هناك 22 عملية لتجديد المحولات الكهربائية وبرمجة عدة عمليات لإعادة هيكلة الخطوط الكهربائية بطول 10 كلم.

للإشارة تندرج كل هذه المشاريع في إطار تحسين نوعية الخدمة المقدمة للزبائن والعمل على ديمومتها لتفادي أي تذبذب أو انقطاعات في فصل الصيف خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد حجم الطلب على استهلاك الطاقة الكهربائية حيث تسهر خمس مصالح تقنية للكهرباء تابعة لمديرية التوزيع متواجدة بكل من يلل، وادي ارهيو، مازونة، غليزان، عمي موسى، على تموين أكثر من 216 ألف زبون بالكهرباء عبر شبكة تبلغ 8340 كلم وانطلاقا من 2541 محول كهربائي.