غليزان: حجز وإتلاف 200 كلغ من اللحوم البيضاء

تمكنت فرقة شرطة البيئة والعمران بالمصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن ولاية غليزان في عمليتين منفصلتين من حجز كمية معتبرة من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك، وهذا على إثر دورية مراقبة أسفرت عن توقيف مركبة من نوع هايفي.

وبعد إخضاعها إلى المراقبة الأمنية والتفتيش الدقيق تم العثور بداخلها على لحوم بيضاء (ديك رومي) وأحشائه قدرت إجمالا بـ 127 كلغ كانت موجهة للاستهلاك.

وبعد المراقبة الإدارية تبين أن صاحبها لا يحوز على شهادة طبية تتثبت صلاحيتها، ومنعدمة لأدنى شروط النظافة، ومنقولة في مركبة غير مستوفية لشروط النقل والتبريد.

أما العملية الثانية فجاءت على إثر توقيف شخص على متن دراجة نارية، وبعد مراقبتها تم ضبط وحجز داخل الصندوق الخلفي للدراجة كمية معتبرة من اللحوم البيضاء (لحم ديك رومي + كبد دجاج غير صالحة للاستهلاك كانت موجهة إلى أحد محلات بيع وجبات الأكل السريع قدرت ب 73 كلغ.

وبعد عرض المحجوزات على الطبيب البيطري المختص، تبين أنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، تمس بشروط الصحة والنظافة العموميتين، ليتم إتلافها،مع إنجاز ملفين إجراءين قضائيين ضد المخالفين.