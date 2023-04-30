إجراءات استعجاليه لمواجهة أزمة المياه بالمدية

قرر جهيد موس والي ولاية المدية اليوم إطلاق خطة استعجالية لمواجهة الجفاف وندرة التزود بالمياه في وقت تشتكي فيه العديد من البلديات ندرة في المياه الصالحة للشرب و وصولها على فترات حسب اللرنامج المسطر من مصالح الجزائرية للمياه بسبب ندرة الأمطار وتراجع منسوب مياه سد كدية اسردون لولاية البويرة الذي يمون اكثر من عشرين بلدية من بلديات المدية

كما طالب الوالي خلال ترأسه اليوم لاجتماع المجلس التنفيذي من رؤساء البلديات والدوائر برمجة خرجات ميدانية يومية للوقوف الشخصي على تزود الساكنة بالماء الشروب والاستعانة بالصهاريج لتدارك النقص الحاصل. و ايلاء العناية البالغة لمتابعة وتنفيذ مشاريع الآبار والمناقب المائية لضمان دخولها حيز الخدمة واسترجاع المناقب المهملة، ومطالبتهم على جعل المواطنين على بينة من الوضع الحالي جراء ندرة تساقط الامطار

بالإضافة إلى تنظيم حملات تحسيسية حول ضرورة الحفاظ على الموارد المائية وتفادي التبذير باستنفار جميع القطاعات ذات الصلة على غرار الشؤون الدينية، قطاع التربية، الموارد المائية، الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني، مع التنويه بالدور الهام للإذاعة الجهوية ووسائل الإعلام.