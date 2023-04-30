المواطنون يحتجون بتقرت

نظم اليوم المئات من المواطنين أمام مقر ولاية تقرت، وقفة احتجاجية على قوائم المستفيدين التي أفرجت عنها السلطات المحلية والمتعلقة بـ 50 قطعة أرضية ببلدية النزلة .

الاحتجاجات التي لا تزال لحد كتابة هذه الأسطر متواصلة أمام مقر الولاية ذاتها، رفعت فيها مطالب برحيل الوالي والأمين العام للولاية وكل من كانت له علاقة بإعداد قائمة التجزئات السكنية المذكورة .

وطعن المحتجون في قوائم المستفيدين التي أعدت حسبهم تحت ضغوط وأوامر، مطالبين بتدخل السلطات العليا وتجميد القوائم المعلن عنها، فضلا رحيل والي الولاية والأمين العام للولاية .