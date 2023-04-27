أساتذة وباحثون من جامعة براغ في قالمة

يتواجد بجامعة 08 ماي 1945 بولاية قالمة، اعتبارا من اليوم الأحد، وإلى غاية الحادي عشر من شهر ماي القادم، أستاذان من جامعة علوم الحياة ببراغ من جمهورية التشيك، أين سيقودان ورشات عمل مع الطلبة الباحثين في كلية علوم الطبيعة و الحياة وعلوم الأرض والكون، كما سيقومان بخرجات بحث ميدانية، حسب ما أعلنت عنه مساء اليوم الجامعة.

وبحسب المصادر نفسها، فإن برنامج العملية التي تدخل في إطار التعاون الأوربي ، يتضمن خرجات للدكتور فرانسيسكو سيسيرو هيراهيرادور والدكتورة مارتينا كوماركوفا من جامعة براغ سالفة الذكر. ويكون بعض هذه الخرجات، إلى المنتزه الغالب لجبال بني صالح شرقي ڨالمة، قصد دراسة النظام الغذائي الحيوان الأيل البربري ، حفاظا على هذه السلالة الحيوانية داخل محمية بني صالح.

وحسب بيان رياضية جامعة 08 ماي بڨالمة، فإن المبادرة الأخيرة، كانت أطلقت بالفعل، خلال الزيارة الأخيرة للدكتور فرانسيسكو سيسيرو هيرادور عام 2022، وأن معاينة المحلية الطبيعية رجل بني صالح،تعد استمرارا للعمل الذي شره فيه سابقا.

ومن جهة ثانية، ستعرف الزيارة التعرف على الطرق الجديدة لإخثاء الثدييات بالمنطقة، وذلك من خلال التنسيق مع مصالح الغابات بولاية ڨالمة.