Saïd Chanegriha en visite de travail à Constantine

Le Général d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-major de l’ANP a effectué une visite de travail et d’inspection au niveau de la 5ème Région Militaire à Constantine.

il a prononcé une allocution d’orientation dans laquelle il a réaffirmé que la cohésion perpétuelle du peuple algérien avec son commandement nationaliste et loyal et avec ses institutions constitutionnelles, est la seule garantie pour la préservation de la sécurité et de la stabilité de notre pays.

Le Général d’Armée a, également, souligné que le peuple algérien est un peuple authentique qui a été forgé par les épreuves et les expériences, et qu’il détient des valeurs, des principes et une ambition qui lui permettent de poursuivre la voie de développement, de progrès et de prospérité.

A l’issue, le Général d’Armée a suivi les interventions des cadres de la Région, et leur a donné un ensemble d’orientations relatives, notamment, à l’impératif de poursuivre les efforts de préparation au combat avec sérieux et rigueur, afin que le corps de bataille de l’Armée Nationale Populaire se maintienne aux plus hauts degrés de disponibilité opérationnelle.