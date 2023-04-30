تيبازة : المركز الجامعي يودع 10 براءات اختراع

كشف المركز الجامعي مرسلي عبد الله بتيبازة،عن إيداع 10 براءات اختراع و11 علامة تجارية على مستوى المعهد الجزائري للملكية الصناعية.

وأشار المركز المركز الجامعي مرسلي عبد الله بتيبازة اليوم أنه أودع رسميا ومنذ إنشاءه ملفات 10 براءات إختراع و كذا 11 علامة تجارية خاصة بطلبة المركز الجامعي في كل التخصصات على مستوى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية.

وأضاف أن الملفات أودعت تحت إشراف مركز دعم التكنولوجيا والابتكار وكذا حاضنة الأعمال للمركز الجامعي .

وينتظر القائمون على المركز الإرتقاء بالمركز الجامعي إلى مصاف الجامعات منذ سنوات، جيث تجدر الإشارة إلى أن وزراء التعليم العالي منذ عهد حراوبية وعدوا بتحول المركز الجامعي بتيبازة إلى جامعة، غير أن كل تلك الوعود لم تجسد رغم الإمكانيات التي يتوفر عليها هذا الأخير.