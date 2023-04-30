الإطاحة بعصابة تصنع المهلوسات تحت غطاء صناعة حلويات

كشفت شرطة ولاية وهران عن نشاط ورشة سرية لصناعة المهلوسات من نوع اکستازى وتحجز 01 كلغ من الكوكايين و 50 الف قرص مهلوس تحت غطاء ورشة لصناعة الحلويات.

وجاء في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني ، اليوم الأحد، أن فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعى بالمخدرات والمؤثرات العقلية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران، تمكنت نهاية الأسبوع الماضي من الإطاحة بشبكة إجرامية تتكون من 5 أشخاص من بينهم مسبوقين قضائيا، في قضية إنشاء ورشة سرية لصناعة المخدرات الصلبة والأقراص المهلوسة، لغرض المتاجرة بها ضمن شبكة إجرامية دولية .

كما جرى ضبط وحجز 1 كلغ من المخدرات الصلبة الكوكايين، و50 ألف قرص مهلوس.

وبحسب البيان ، التحريات التي باشرها محققو الشرطة بأمن ولاية وهران، تحت إشراف النيابة المختصة، أفضت إلى توقيف أحد المشتبه فيهم على متن مركبة بميناء وهران، كان قادما من ميناء ألميريا الإسباني، على متنها كمية من المخدرات الصلبة والمواد الأولية لصناعتها.

كما مكنت التحريات وفقا لذات المصدر من تحديد مكان تواجد الورشة السرية على مستوى مدينة مغنية بولاية تلمسان، التي كان يستغلها المشتبه فيهم على أنها ورشة لصناعة الحلويات، "إلا أن انعدام الإنسانية ودافعهم الإجرامي جعلهم يحولونها لصناعة الأقراص المهلوسة (اکستازى) من مختلف الألوان والأشكال" بحسب البيان.



عمليات التفتيش التي نفذتها الضبطية القضائية، أسفرت عن ضبط واسترجاع :

ـ 1 كلغ من المخدرات الصلبة الكوكايين.

ـ 50 ألف قرص مهلوس .

ـ 2 كلغ من المادة الأولية لصناعة مهلوسات من مختلف الألوان والأشكال.

ـ 2 آلتين تستعملان في صناعة مادة الإكستازي، آلتين لتشميع وطباعة الورق.

ـ 0 مركبات ودراجة نارية، كانت تستعمل في نقل هذه السموم.

ـ 210 مليون سنتيم، من عائدات النشاط الإجرامي.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران، عن جناية الاستيراد الحيازة ، النقل ، التخزين ، التسليم ، وإنتاج المخدرات الصلبة ، لغرض الاتجار بها ضمن شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود.