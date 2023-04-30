الرئيس تبون يأمر الحكومة بمواصلة محاربة كل أشكال الفساد

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اليوم الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء، الحكومة بمواصلة محاربة كل أشكال الفساد والفاسدين، خاصة تلك الفئة القليلة التي تساوم المواطنين في أبسط حقوقهم الإدارية.

وأوضح بيان لمجلس الوزراء أن رئيس الجمهورية "أمر الحكومة بمواصلة محاربة كل أشكال الفساد والفاسدين، خاصة تلك الفئة

القليلة التي تساوم المواطنين في أبسط حقوقهم الإدارية، ما يقتضي محاسبة ومعاقبة المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر على حساب الخدمة العمومية".

كما أكد رئيس الجمهورية، خلال هذا الاجتماع، على أولوية استرجاع الدولة لهيبتها بكل شفافية مع حماية حقوق المواطنين.