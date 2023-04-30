تمت اليوم على مستوى كلية العلوم الاقتصادية بجامعة طاهري محمد بشار مناقشة أول أطروحة دكتوراه عبر منصة بروغرس.

رسالة الدكتوراه الموسومة بعنوان "دور حوكمة رأس المال البشري في تعزيز أخلاقيات العمل في منظمات الأعمال الجزائرية" أعدت من طرف الطالب بوزادة براهيم و اشراف مدير المدرسة العليا للاساتذة البروفيسور الطيب فراج، كانت في تخصص إدارة الموارد البشرية وعرضت أمام لجنة مناقشة ضمت أساتذة من جامعتي بشار و أدرار.

لجنة المناقشة ضمت كلا من البروفيسور بوسهمين أحمد، البروفيسور بن جيمة عمر، الدكتور بن عبد العزيز سمير، الدكتور باروكي عبد الرحمن، الدكتور قويدر عبد الهادي، وهذا بحضور ممثل مدير الجامعة البروفيسور باسو عبد السلام نائب مدير الجامعة المكلف بالتكوين العالي في ما بعد التدرج و التأهيل الجامعي و البحث العلمي.

وكشف البروفيسور بوسهمين أحمد في تصريح للخبر أن هذه المناقشة تمت تماشيا مع توجيهات وزارة التعليم العالى والبحث العلمي في إطار الرقمنة وتجسيد عملية مناقشة أطروحات الدكتوراه بشكل إلكتروني من البداية عند إيداع الأطروحة إلى المناقشة باتباع سياسة صفر ورقة.