بوزيدي مدربا جديدا لشبيبة القبائل

اتفقت إدارة شبيبة القبائل رسميا، اليوم الأحد ، مع المدرب يوسف بوزيدي لتولي شؤون العارضة الفنية للفريق خلفا للمدرب ميلود حمدي.

واختار بوزيدي كمساعد له المدرب الوطني السابق لمنتخب تحت 20 عاما محمد لاسات الذي سيكون بجانبه غدا خلال حصة الاستئناف، والتي حدد موعدها يوسف بوزيدي في تمام الخامسة زوالا بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو.

واللافت للانتباه أن إدارة "الكناري" قررت وضع المدرب ميلود حمدي أمام الأمر الواقع بتعيين مدرب جديد للفريق ليخلفه، رغم أن حمدي رفض الاستقالة لحد الآن، حتى تحت ضغط المسيرين عليه للرحيل.

ومن غير المستبعد أن تشهد تدريبات الفريق، غدا، حضور مدربين إثنين، طالما أن بوزيدي تم تعيينه رسميا كمدرب جديد دون الاتفاق مع حمدي على فسخ عقده.