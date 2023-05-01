أسعار النفط دون هذه العتبة

تراجعت أسعار النفط الخام عالميًا، اليوم الإثنين، متأثرة بالتوترات الاقتصادية المرتبطة باحتمالات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة مرة أخرى، وبدء خفض إنتاج أوبك+.

كما تأثرت أسعار الخام بضعف بيانات التصنيع الصينية، في توقيت يتوقع فيه السوق أزمة مع بدء خفض الإنتاج الطوعي من جانب بعض دول أوبك+، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ خلال الشهر الجاري، وفق ما نشرت وكالة رويترز.

وكانت أسعار النفط الخام قد تراجعت إلى أقلّ من 80 دولارًا للبرميل من خام برنت في نهاية معاملات الأسبوع الماضي، محققة خسائر أسبوعية يوم الجمعة.

وبحلول الساعة 6:30 بتوقيت غرينتش تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر جويلية 2023 بنحو 56 سنتًا، وبنسبة 0.7 بالمائة، لتسجل 79.77 دولارًا للبرميل.

في الوقت نفسه، تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم جوان المقبل بنحو 63 سنتًا، وبانخفاض قدره 0.8 بالمائة، ليُتداول عند 76.15 دولارًا للبرميل.

وكانت العقود الآجلة لخامي برنت وغرب تكساس قد سجلت خسائر أسبوعية قوية، بنهاية يوم الجمعة 28 أفريل الماضي، إذ تراجع سعر خام برنت إلى أقلّ من 80 دولارًا للبرميل، في حين هبط خام غرب تكساس إلى نحو 73 دولارًا.