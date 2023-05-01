القرض الشعبي يطلق قرضا لفائدة الحجاج

أعلن القرض الشعبي الجزائري الأحد في بيان له، عن إطلاق قرض بدون فوائد لصالح الحجاج، يسمح لهم بدفع التكلفة المالية لشعيرة الحج.

وأوضح ذات المصدر، أن هذا القرض بدون فوائد، الذي أطلق عليه اسم "القرض الحسن للحاج"، والذي تحصل على شهادة المطابقة للشريعة الإسلامية من الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية، موجه للحجاج "الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية والتنظيمية التي حددتها السلطات المختصة في هذا المجال".

كما أكد البيان، أن القرض الحسن للحاج، الذي قد تصل قيمته إلى 300.000 دج، موجه "للخواص المقيمين، من جنسية جزائرية، ولديهم دخل دائم وتقل أعمارهم عن 75سنة"، مضيفا أن "القرض الشعبي الجزائري يسمح كذلك لأبناء او ازواج الحجاج بالحصول على هذا القرض لتمويل حج الأب أو الزوج".

وتابع البنك العمومي، أن "هذا القرض بدون فوائد جاء ليعزز القدرات المالية للحاج والسماح لهم بتسديد الكلفة المالية للحج والقيام بالركن الخامس من الإسلام بكل أريحية".

ودعا البنك في هذا الصدد، "كل شخص مهتم بهذا التمويل أن يتقرب من شبكات الصيرفة الإسلامية، المقدر عددها بـ 96، المتوفرة على مستوى الوكالات الموزعة عبر كامل التراب الوطني".