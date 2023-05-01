أردوغان يعلن مقتل زعيم "تنظيم داعش" في سوريا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم أمس الأحد، مقتل "زعيم تنظيم "داعش" في سوريا خلال عملية نفذتها الاستخبارات التركية.

وقال أردوغان خلال مقابلة متلفزة: "أود أن أشارك الجمهور معلومات جديدة خلال هذا اللقاء.. هناك تطور يظهر معركتنا الصارمة ضد التنظيمات الإرهابية.. الاستخبارات التركية كانت تتعقب منذ زمن طويل من يسمى زعيم داعش المعروف بأبو الحسين القرشي.. وهذه هي المرة الأولى التي أعلن فيها هذا الخبر.. خبر القضاء على هذا الشخص خلال عملية نفذها جهاز الاستخبارات التركي في سوريا.. وسنواصل عملنا في محاربة المنظمات الإرهابية دون استثناء".

وكان تنظيم "داعش" قد أعلن في 30 نوفمبر مقتل زعيمه السابق أبو حسن الهاشمي القرشي، وتعيين أبي الحسين القرشي خليفة له.