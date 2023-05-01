الداخلية التونسية تفتح تحقيق

أصدرت الداخلية التونسية، بيانا تؤكد فيه فتح تحقيق عقب الأحداث المؤسفة التي عرفتها مباراة الترجي التونسي وضيفه شبيبة القبائل ضمن منافسات رابطة أبطال إفريقيا.

وجاء عبر الصفحة الرسمية للداخلية التونسية على الفايسبوك:" على إثر أحداث الشغب التي جدّت مساء يوم 29 أفريل 2023 بملعب حمادي العقربي برادس بمُناسبة احتضانه لمباراة كرة القدم التي جمعت بين فريقي الترجّي الرّياضي التّونسي وشبيبة القبائل الجزائري، وإقدام مجمُوعة من الأشخاص على خلع مُستودع داخل الملعب (أسفل المدارج) واستعمال المُعدّات الموجُودة داخلهُ في الاعتداء على الوحدات الأمنيّة، أذن وزير الدّاخليّة كمال الفقـي بفتح بحث تحقيقي وكشف جميع مُلابسات هذه الأحداث والتتبّع العدلي في شأن كُلّ من ستكشفُ عنهُ الأبحاث".

يذكر أن كمال الفقي، قام بزيارة تفقدية ميدانيّة للوحدات الأمنيّة المُتمركزة بملعب حمّادي العقربي برادس للوُقُوف على مدى جاهزيّتها، مُعبّرا لهم عن تقديره لما يبذُلونهُ من مجهُودات في الحفاظ على الأمن العام مُوصيا بضرُورة أن تُجرى جميع المباريات والتظاهرات الرّياضيّة في ظرُوف عاديّة ومُؤمّنة وفي أجواء احتفاليّة ومُشدّدا على التصدّي لكافّة مظاهر العُنف وأحداث الشّغب وتطبيق القانُون في حقّ كُلّ مُخالف في احترام تام لمبادئ حقُوق الإنسان.