أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، على تنفيذ تمرين تكتيكي ليلي بالذخيرة الحية بالميدان الخامس للرمي والمناورات بأمدوكال بالناحية العسكرية الخامسة.

ووفق بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الإثنين، فإن التمرين نفذته وحدات اللواء السابع المدرع مدعمة بوحدات من القوات البرية، الجوية، ووحدات للإسناد التقني.

وقالت الوزارة، إن تنفيذ هذا التمرين يؤكد بصورة جلية القدرة الكبيرة التي تتمتع بها الوحدات المشاركة في مجال التنفيذ الناجح للمهام المسندة والتحكم الجيد للأطقم في مختلف الأسلحة والمعدات الحديثة ذات التكنولوجيا العالية، كما "يؤكد التطور والجاهزية والانسجام العملياتي الذي بلغته قواتنا المسلحة في مجال تنفيذ مثل هذه التمارين التكتيكية ذات المستوى العالي".

كما أسدى الفريق أول السعيد شنقريحة للوحدات المشاركة في هذا التمرين جملة من التعليمات والتوجيهات تصب في مجملها في ضرورة التقييم الموضوعي لنتائج هذا التمرين من أجل تحقيق النتائج المنشودة.