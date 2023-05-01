آخر الأخبار
إشتراك دخول
°C

أونجيه يوّدع " الليغ1" وبن طالب يعلّق على السقوط

رياضة
1 ماي 2023 ()
شاهر.ع
0 قراءة
+ -

 ودع نادي أونجيه الفرنسي، منافسات الدرجة الأولى عقب هزيمته الأخيرة أمام ران برباعية مقابل هدفين.

ونقل موقع صحيفة " واست فرانس"، تصريحات قائد النادي، نبيل بن طالب الذي قال: "هذا الهبوط لا يغير الكثير من الخيارات، كنا واضحين أن الأمر أوشك على الانتهاء سنواصل العمل ، كما فعلنا منذ بضعة أسابيع، سنحاول أيضًا انتزاع بضع نقاط مع ختام الموسم نحن محترفون ، وعلينا القتال حتى النهاية".

وأضاف:" حتى لو لم تتحقق الأهداف، فسيتعين علينا الاستمرار حتى النهاية، يجب أن نحترم قميصنا عليك أن تحاول أن تأخذ مباراة تلو الأخرى، لتحصد النقاط لم نحقق أهدافنا، لكن سيتعين علينا وضع أهداف جديدة، علينا إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكن".

يذكر أن أونجيه الذي يلعب له بن طالب وفوزي غلام و فريد الملالي وإلياس شتي المبعد عن التعداد، احتل المركز الأخير برصيد 14 نقطة.

مواضيع ذات صلة
الأكثر قراءة

  • مراجعة منح ومعاشات التقاعد

    11797 قراءة

  • أمطار غزيرة على تسع ولايات

    10307 قراءة