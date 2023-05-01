أبرز انطباعات رمان قبل لقاء السنيغال

عقد صباح اليوم الإثنين، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم من 17 عاما، أرزقي رمان رفقة اللاعب يونس بن علي ندوة صحفية بملعب نيلسون مانديلا وذلك للحديث عن ثاني لقاء لـ"الخضر" أمام السنيغال غدا الثلاثاء.

وقال رمان بخصوص المباراة:" صحيح أن المنتخبان حققا بداية موفقة في هذه الدورة، لكن أعتقد أنها لن تكون نفس المواجهة، يمكن القول أن اللاعبين تحرروا قليلا من ضغط المباراة الافتتاحية".

وأضاف:" ينتظرنا لقاء مهم أمام السنغال، منتخب قدم إلى الجزائر من أجلب لعب الأدوار الأولى، صحيح أن المواجهة ليست بقيمة اللقاء الأول أمام الصومال، لكنها ستكون بمميزات خاصة وبالتالي فهي صعبة للمنتخبين".

وأردف رمان:" كل المنتخبات مرشحة لبلوغ أدوار متقدمة، في المباريات الأولى شاهدنا مستوى كبير مثل لقاء زامبيا ونيجيريا والمغرب أمام جنوب إفريقيا، كذلك السنغال أمام الكونغو، ولم يعد هناك منتخب ضعيف أو آخر غير مرشح، بالعكس كل الفرق لديها نفس الحظوظ تقريبا".

من جهته أثنى مدرب السنغال ساليو ديا على نظيره الجزائري وقال عن المواجهة:" ستكون مباراة مفتوحة في كلتا الاتجاهين، نحن نلعب بطريقة نوعا هجومية وهو نفس الأمر بالنسبة للجزائر".

وواصل المتحدث ذاته انطباعاته:" للأسف لم يكن لدنيا الوقت الكافي للتحضير لهذه المواجهة، خضنا حصة تدريبية واحدة فقط ولهذا سنعتمد أكثر على الاسترجاع أكثر من العمل على الجانب التكتيكي، ولن نقوم بإرهاق لاعبينا الشبان".

وختم:" سنكتفي فقط بإعادة مشاهدة بعض الفيديوهات، لتحديد نقاط قوة وضعف المنتخب الجزائري".