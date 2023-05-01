بن علي يرّد على إدارة نانت عقب فسخ عقده

كشف اليوم الإثنين، لاعب المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم لأقل من 17 عاما يونس بن علي عن سبب فسخ نادي نانت لعقده خلال الساعات القليلة الماضية.

وخلال الندوة الصحفية قال اللاعب: " منذ الصغر وأنا ألعب بنادي نانت وهو فريق القلب بالنسبة لي والكل يعرف ذلك، لطالما احترمت نادي نانت وقمت بأشياء جيدة هناك".

وأضاف:" اليوم لدي الفرصة لتمثيل بلدي الجزائر، وهو الأمر الذي لا يتاح دائما لتمثيل الجزائر فحتى كونك جزائري ليس متاح للجميع وهذا استثنائي وفخر كبير".

وأردف:" لم يكن هناك اتفاق بيني وبين النادي على بعض النقاط، احترمت ما قدمته هناك وقررت الذهاب إلى الجزائر وبالنسبة لي لم أرتكب أمر سيئ ولم يقوموا باحترامي".

وختم: " اخترت الجزائر، وكان عليهم احترام ذلك، لأنه كان هناك أشخاص لم يقبلوا بخياري، المهم بالنسبة لي المشاركة في " الكان" ولما لا التأهل إلى المونديال والأمر سيبدأ غدا إن شاء الله".