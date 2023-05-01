الطبوبي يهاجم سياسات قيس سعيد

هاجم أمين عام اتحاد الشغل في تونس نور الدين الطبوبي، سياسات الرئيس قيس سعيد وصفها بالأحادية، وطالب بشراكة سياسية ووحدة وطنية تساعد على إنقاذ تونس من الأزمة الحالية التي تتخبط فيها.

وقال أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي خلال كلمة له في التجمع العمالي بمناسبة عيد العمال، إن "سياسة القرار الواحد وخاصة في علاقة بصندوق النقد الدولي مؤخرا يعطي للجميع في تونس عدة دروس منها أن عصر الأنبياء المعصومين قد ولى"، مضيفا أن " عصر الاتيان بالمعجزات انتهى، بينما يتعين تقاسم التضحيات في مشروع تقدمي مشترك حول مشروع وطني يعتمد على القدرات الوطنية''.

وأكد الطبوبي أن سلسلة من القرارات الصادرة عن رئاسة الجمهورية، "تعد إحدى تمظهرات الأزمة السياسة واختلال التوازنات بين السلطات وفرض الأمر الواقع مع حالة الانقسام وضبابية الرؤية"، معتبرا أن" ذلك سيزيد انقسام واتساع الهوة مع مؤسسات الدولة ويزيد من هشاشة موقف تونس مع المؤسسات الدولية المانحة".

ودعا أمين عام اتحاد الشغل الى ''التنسيق ضمن جبهة داخلية ووحدة القوى الوطنية والوقوف صفا واحدا، بما يمكّن تونس من تجنّب التدخّل في الشأن الداخلي من عدة دول ومنظمات، كسبيل وحيد لتنفيذ خيار التعويل على الذات وقدرات تونس الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيّد"، مشيرا الى أن" توحيد تونس حول مشروع وطني يدعم مكاسبها ويُعيد نسق نموها وإعادة القانون والأمل للشباب، يتطلّب وحدة حقيقة لا مزيفة.

وأكد الطبوبي أن الاتحاد يقر بضرورة المحاسبة، لكنه لا يقبل سياسة الإقصاء، وقال إن " الدعوة لحوار مشترك لا يعني التسامح مع الإرهاب، ومن برّره، ومن استفاد من الفساد، وفسح المجال لذلك، وخاصّة من تورّط في معاداة الدولة التونسية ومن لا يدين لها بالولاء التام".