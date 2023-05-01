بيان " الكاف" حول أحداث المغرب وتونس

نشر اليوم الاتحاد الإفريقي، لكرة القدم بيان تنديد عقب الأحداث المؤسفة التي عرفها الدور ربع نهائي من منافسة رابطة أبطال إفريقيا في تونس والمغرب.

ووصفت "الكاف"، ما حدث بغياب الانضباط التنافسي لبعض المشجعين خلال مباراتي الرجاء المغربي والأهلي المصري وكذلك الترجي التونسي وشبيبة القبائل. وأكد أمين عام الهيئة الكروية فيرون موسينغو أومبا، أنه تم تسليم القضية إلى الأعضاء المعنيين في "الكاف"، للتحقيق واتخاذ الإجراء المناسب بعدما تسبب إلقاء المقذوفات في توقف المباراة لأكثر من بضع دقائق.

وأضف المتحدث ذاته، المشاهد التي كانت في تونس والدار البيضاء غير مقبولة ولا يمكننا تحمل ذلك في كرة القدم، ندين بأشد العبارات التصرفات غير المنضبطة لبعض المشجعين.

وختم: " الكاف" سيودع الملف إلى هياكله القضائية لمزيد من التحقيقات المعمقة".

يذكر أن كل من شبيبة القبائل وشباب بلوزداد أقصيا من المسابقة ، فيما بلغ اتحاد الجزائر نصف نهائي " الكاف" وعاد بالتأشيرة من المغرب.