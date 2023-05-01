انتعاش حركة الملاحة بميناء الجزائر

عرفت حركة الملاحة البحرية بميناء الجزائر خلال الثلاثي الأول من العام الجاري ارتفاعا بأكثر من 14 بالمائة على أساس سنوي، حسب حصيلة تحصلت عليها وكالة الأنباء الجزائرية من المديرية العامة لمؤسسة ميناء الجزائر.

و أشارت البيانات الى أنه تم، خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى مارس 2023 ، تسجيل رسو 377 باخرة منها 304 مشغلة في ميناء الجزائر العاصمة، مقابل 329 باخرة رست في الفترة المماثلة من العام الماضي، مما يمثل زيادة ب 14.6 بالمائة.

و شمل الارتفاع على وجه الخصوص ناقلات النفط ب33 بالمائة، سفن شحن الإسمنت ب33 بالمائة و حاملات الحاويات ب16 بالمائة، بينما سجلت سفن نقل المسافرين انخفاضا ب 31 بالمائة، إضافة الى سفن الدحرجة "الرورو" (المستخدمة في نقل السيارات) ب7 بالمائة وناقلات البوتان ب6 بالمائة.

و في نفس المسعى الايجابي المسجل من طرف المؤسسة، ارتفع الوزن الإجمالي للسفن التجارية عند الدخول بنسبة4.34 بالمائة، حيث انتقل من 4.2 مليون برميل في الثلاثي الأول من 2022 إلى 4.3 مليون برميل في الثلاثي الأول من 2023، محققا بذلك 99 بالمائة من هدف 4.5 مليون برميل .

و تم أيضا تحقيق الهدف المحدد للحركة الإجمالية للبضائع عند2.2 مليون طن للثلاثي الأول من 2023 بنسبة 85 بالمائة لتصل إلى 1.8مليون طن، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 5.37 بالمائة مقارنة بما تم انجازه في نفس الفترة من 2022.

من جهة أخرى، سجل عدد الحاويات الممتلئة الموجة للتصدير بميناء الجزائر ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته 28 بالمائة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، مقارنة بنفس المرحلة من السنة الماضية، بفضل الإجراءات التسهيلية التي تم تطبيقها لصالح المصدرين، حسب نفس المصدر.

و عرف معدل الحاويات بدوره زيادة خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية، حيث بلغ 95 بالمائة مقابل 92 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2022.

أما بالنسبة لحركة الركاب المتوقعة للفترة نفسها من 2023 ، و التي كانت تستهدف 62412 راكبا و 36620 راكبا بسيارته، فقد تم تحقيقها على التوالي بنسبة 58.56 بالمائة ( 40650 راكبا) و77.08 بالمائة ( 28255 راكبا بسيارته)، وفق نفس المعطيات.

و بخصوص الحاويات التي تم معالجتها من طرف المؤسسة، أشارت الوثيقة الى أنه تم استقبال 55955 (مكافئ عشرين قدما) خلال الثلاثي الأول 2023 مقابل توقع ب 64380 (مكافئ عشرين قدم)، حيث تم بلوغ 87 بالمائة من الهدف المنشود

و سجل هذا النشاط انخفاضا بنسبة 8.60 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.