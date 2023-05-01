هذا هو عدد مشتركي الأنترنت الثابت في الجزائر

تجاوز عدد مشتركي الأنترنت الثابت في الجزائر الـ5 ملايين، بعدما كان يقدر بـ3.5 مليون مشترك في بداية سنة 2020، حسب ما أفاد به، اليوم الإثنين، بيان لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن "عدد مشتركي الأنترنت الثابت في الجزائر قد تجاوز عتبة 5 ملايين مشترك بعدما كان يقدر بـ3.5 مليون مشترك في بداية سنة 2020، وهو ما يترجم بلوغ الأهداف المرحلية لمخطط عمل القطاع، المندرج ضمن مخطط عمل الحكومة الذي يهدف إلى توصيل ثلثي الأسر (حوالي 6 ملايين أسرة) بالأنترنت الثابت مع نهاية سنة 2024".

وتجدر الإشارة --يضيف ذات المصدر-- أن "توصيل المشتركين الجدد يتم بصفة أولوية عن طريق تكنولوجيا الألياف البصرية بالموازاة مع التحويل التدريجي للمشتركين بالشبكة النحاسية إلى تكنولوجيا الألياف البصرية، الأمر الذي يسهم بشكل ملحوظ في تحسين جودة الخدمة المقدمة وتوفير سرعات تدفق أعلى للمشتركين".