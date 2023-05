Violents accrochages à Paris

Des centaines de milliers de personnes ont manifesté ce lundi dans les rues de France pour le 1er mai.

Environ 112.000 personnes ont manifesté à Paris ce 1er-Mai, annonce la préfecture de police de Paris. De son côté, la CGT en comptait 550.000.

Des tensions ont éclaté en tête du cortège du 1er-Mai, avec notamment des jets de projectiles contre les forces de l'ordre et des vitrines caillassées.

Ces premiers incidents ont eu lieu dès le départ de la manifestation vers 14H15 de la place de la République, sous une forte pluie.

De gros pétards ainsi que des projectiles ont été lancés sur les forces de l'ordre depuis le pré-cortège, composé de plusieurs centaines de manifestants vêtus de noir.

Plusieurs commerces ont vu leurs vitrines caillassées, notamment des agences bancaires et immobilières, un magasin de photocopies, ainsi que du mobilier urbain.

"Le préfet de police, compte tenu des nombreuses dégradations commises, a décidé de l'intervention des forces dans le pré-cortège pour mettre un terme aux incidents et séparer le pré-cortège du cortège syndical", a indiqué la préfecture de police (PP).