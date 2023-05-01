أردوغان يكشف عن مقاتلة تركية جديدة

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، عن اسم المقاتلة التركية "قآن".

جاء ذلك في كلمة ألقاها الاثنين، خلال مشاركته في حفل "قرن المستقبل" للتعريف بمنتجات الصناعات الدفاعية التركية

وأوضح أردوغان أن زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي هو صاحب فكرة تسمية المقاتلة الوطنية "قآن".

وقال أردوغان في هذه المناسبة: "نعيش يوما مشهودا في تاريخ الدفاع والطيران التركي".

وأضاف قائلا: "لم ولن نترك متنفسا لأي من التنظيمات الإرهابية الدموية سواء (داعش) أو (بي كي كي) أو (واي بي جي) أو (بي واي دي)".

وأشار إلى أن المقاتلة المحلية "قآن" ستستكمل اختباراتها خلال عدة أعوام لتنضم بعدها بأدائها العالي إلى ترسانة القوات الجوية التركية.

وأردف: "تركيا ستكون واحدة من 5 دول تنتج هذا النوع من الطائرات المقاتلة من الجيل الخامس في العالم".

وشدد أردوغان أن "السلام والعدل والحق سيترسخ في المنطقة والعالم كلما تعززت قوة تركيا".

وأكد أن الطائرة المحلية "حُر جت" ستنضم في القريب العاجل إلى أسطول القوات الجوية وستكون بين الطائرات على ظهر سفينة "تي جي سي أناضول" الحربية.

وبيّن أن "حُر جت" ستحل محل مقاتلات "أف-16" بشكل جزئي من خلال تزويدها بالأسلحة والرادارات المحلية.

ولفت أن طائرة "حُر قوش" التي بدأت تركيا بتصنيعها لصالح الدول الصديقة والشقيقة باتت علامة دولية، مؤكدًا تسليم الدفعات الأولى منها قريبًا إلى النيجر وتشاد.

وأشار أن الطائرة التركية المقاتلة المسيرة "عنقاء-3" ستقوم بأول تحليق لها خلال الأيام المقبلة.​​​​​​​