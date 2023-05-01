إدماج 20 ألف مستفيد من منحة البطالة في عالم الشغل

كشف المدير العام للتشغيل والإدماج بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد شرف الدين بوضياف، اليوم الإثنين، أن حوالي 20 ألف مستفيد من منحة البطالة تم إدماجهم في عالم الشغل.

وأوضح بوضياف في منتدى الإذاعة الجزائرية أن العدد الإجمالي للمستفيدين من منحة البطالة بلغ 1.929.000 مستفيد إلى غاية شهر أفريل 2023 وأن حوالي 20 ألف من المعنيين تم إدماجهم في عالم الشغل بالقطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن عملية الإدماج مستمرة وفق عروض العمل المتوفرة.

وأضاف أن أزيد من 75 ألف معني بمنحة البطالة يستفيدون حاليا من تكوين تأهيلي قصير المدى على مستوى مراكز التكوين المهني، مشيرا إلى أنه تم توفير 102 ألف مقعد بيداغوجي للتكوين لتمكينهم من اكتساب مهارات ومؤهلات في مهن تسهل إدماجهم في عالم الشغل.