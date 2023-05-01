سكيكدة: وضع حد لنشاط عصابات أحياء

تمكنت الفرق العملياتية لأمن ولاية سكيكدة من وضع حد لنشاط أفراد عصابات أحياء مع توقيف 14 متورطا في شجارات جماعية بإحدى أحياء مدينة سكيكدة، حسبما علم اليوم الإثنين من خلية الإعلام والعلاقات العامة بهذا السلك الأمني.

وأوضح ذات المصدر أن العملية تمت معالجتها بناء على تلقي مصالح الأمن لنداءات استغاثة من طرف مواطنين عبر الخط الأخضر 48-15، مفادها وقوع شجارات عنيفة بحي مسيون بمدينة سكيكدة بين مجموعتين من الأشخاص مدججين بالأسلحة البيضاء، الأمر الذي أثار الرعب بين السكان في الحي المذكور.

وبعد تلقي الاستغاثة تنقل عناصر الأمن إلى موقع الحادثة لبسط النظام والأمن داخل الحي مع مباشرة التحريات الميدانية وتشكيل أفواج أسندت لها مهام رصد وتشخيص هوية المتورطين مع العمل على توقيفهم، وفق ما أفاد به المصدر الذي أشار إلى أن جاهزية واحترافية قوات الشرطة مكنت وفي ظرف وجيز من توقيف المتورطين في الشجار والمنخرطين ضمن عصابات أحياء إجرامية مع حجز الأسلحة البيضاء المستعملة من سيوف وسكاكين وقضبان حديدية إضافة إلى كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة لدى محكمة سكيكدة بخصوص "إنشاء وتنظيم عصابة أحياء، التحريض والاشتراك في مشاجرة ضمن عصابة أحياء الانخراط والمشاركة في عصابة الأحياء، حيازة أسلحة بيضاء دون مبرر شرعي، الإخلال بالنظام والسكينة العامة"، مثلما جرى توضيحه.